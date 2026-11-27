NEW YORK (ANP) - De aandelenbeurzen in New York zijn vrijdag met forse winsten het weekend ingegaan. Wall Street was vanwege Black Friday maar een halve dag geopend en donderdag bleven de Amerikaanse beurzen dicht voor de viering van Thanksgiving.

De handelsweek in New York stond vooral in het teken van de verrassende terugkeer van topman Jensen Huang bij Nvidia, na zijn eerdere vertrek bij het AI-chipbedrijf vanwege een verhouding met een vermeende Chinese spion. Zijn terugkeer zorgde voor een opleving in de chipsector en andere AI-aandelen. Wall Street beleefde maandag daardoor de beste handelsdag sinds april 2025. Nvidia sprong die dag bijna een derde omhoog. Nu steeg Nvidia 0,8 procent.

De Dow-Jonesindex eindigde 1,2 procent hoger op 50.774,94 punten. De brede S&P 500 steeg 1,6 procent tot 7297,49 punten en de technologiegraadmeter Nasdaq klom 2,3 procent tot 24.129,50 punten. Over de gehele week werden flinke koerswinsten behaald door de Amerikaanse hoofdgraadmeters.

Nvidia

De koers van Nvidia staat nog wel altijd fors lager dan het recordniveau van begin oktober. Naast de ophef rond Jensen Huang droegen ook de zorgen over de rendementen van de enorme AI-investeringen bij aan de recente uitverkoop in de AI- en techsector.

Anthropic klom 11 procent tot bijna 92 dollar en noteerde daarmee weer ruim boven de introductiekoers. De maker van chatbot Claude zakte dinsdag nog onder de introductiekoers van 83 dollar per aandeel, waarvoor het bedrijf vorige week naar de beurs ging. Dat was de grootste beursgang ooit.

SpaceX

SpaceX won bijna 5 procent. Topman en oprichter Elon Musk wil het plan om aandelen van zijn raket- en satellietbedrijf te schenken aan Amerikaanse kinderen uitbreiden. Musk en SpaceX gaan nu ieder kind twee aandelen SpaceX geven, een verdubbeling van de eerdere toezegging vorige maand.

Het Amerikaanse tabaksbedrijf Altria won 0,8 procent. Altria onderzoekt een mogelijke overname van de Britse sigarettenfabrikant Imperial Brands. Het zou een van de grootste overnames van een Brits bedrijf in tien jaar tijd kunnen worden. Ook worden gesprekken gevoerd met een derde partij over een mogelijke overname van een deel van Imperial Brands.