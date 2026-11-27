UTRECHT (ANP) - Nederlandse onderzoekers hebben na een jarenlange studie onder verpleegkundigen geen verband gevonden tussen nachtdiensten en een hoger risico op borstkanker. Voor de studie werden meer dan 55.000 vrouwelijke verpleegkundigen gevolgd. De resultaten van het onderzoek door wetenschappers van het Antoni van Leeuwenhoek en Universiteit Utrecht zijn vrijdag gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Journal of the National Cancer Institute.

De Nederlandse onderzoekers kozen ervoor om een grote groep vrouwelijke verpleegkundigen langere tijd te volgen en gedetailleerde informatie over hun loopbaan te verzamelen. Ongeveer 80 procent van de vrouwelijke verpleegkundigen deed op enig moment nachtwerk. In dertien jaar kregen 1751 van de 55.250 deelnemers borstkanker.

Het Internationaal Agentschap voor Kankeronderzoek (IARC) classificeert nachtdiensten al jaren als 'waarschijnlijk kankerverwekkend'. Het gaat daarbij om allerlei soorten kanker.