Frankrijk weert Israël van belangrijke wapenbeurs

TEL AVIV (ANP/RTR) - De Israëlische overheid is niet welkom op de aanstaande grote wapenbeurs bij Parijs. Dat geldt ook voor sommige Israëlische defensiebedrijven, zegt het Israëlische ministerie van Defensie. Zij mogen alleen luchtverdedigingssystemen aan de man brengen op de zogeheten Eurosatory.

De beurs geldt als een van de grootste ter wereld. Van de vorige editie, twee jaar geleden, werden Israëlische exposanten ook al geweerd. De rechter zette daar later een streep door, maar toen was het al te laat.

De betrekkingen tussen Europa en Israël zijn de laatste jaren verslechterd en Frankrijk is binnen de EU een van de meer kritische stemmen.

Israël mag geen nationaal paviljoen inrichten op Eurosatory 2026, zegt het ministerie van Defensie. Het land heeft een heel belangrijke defensie-industrie, met ook veel Europese klandizie.