Indonesië stemt in met Amerikaanse importheffing van 19 procent

WASHINGTON (ANP/BLOOMBERG) - De Verenigde Staten gaan een importtarief van 19 procent heffen op goederen uit Indonesië, terwijl Amerikaanse export naar het Zuidoost-Aziatische land onbelast blijft. Volgens de Amerikaanse president Donald Trump staat dat in een nieuwe handelsdeal met Indonesië.

"Zij betalen 19 procent en wij betalen niets", vertelde Trump dinsdag aan verslaggevers in het Witte Huis. "We krijgen volledige toegang tot Indonesië." Daarmee is de importheffing voor Indonesië verlaagd ten opzichte van eerder, toen het land een tarief van 32 procent in het vooruitzicht was gesteld.

Trump heeft de afgelopen week brieven met tariefaankondigingen gestuurd naar meerdere landen, waaronder Indonesië. Daarmee wilde hij de druk op onderhandelaars uit die landen opvoeren om nog voor 1 augustus, wanneer de heffingen zouden ingaan, nieuwe handelsafspraken te maken met de VS. Trump stelt rechtstreeks met de Indonesische president Prabowo Subianto te hebben onderhandeld om de deal rond te krijgen.