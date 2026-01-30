Bezuinigingen op sociale zekerheid voor FNV onacceptabel

DEN HAAG (ANP) - Vakbond FNV vindt de aangekondigde bezuinigingen op sociale zekerheid onacceptabel. "Hierdoor komt een grote hoeveelheid huishoudens in de problemen", reageert interim-voorzitter Dick Koerselman. D66, VVD en CDA maakten vandaag bekend de duur van de WW te halveren, de AOW-leeftijd te verhogen en in te grijpen in arbeidsongeschiktheidsuitkeringen.

"Nederland wacht op doorbraken, maar dit mag nooit ten koste gaan van de zekerheden van mensen en de kwaliteit van onze zorg en onze publieke sector", stelt Koerselman. "Het zijn onzekere tijden, maar wij zijn het er niet mee eens dat de rekening daarvan wordt gelegd bij de mensen die het minst kunnen missen. Het minimumloon en de lonen moeten juist omhoog, die ruimte is er."

De FNV snapt niet dat juist nu de sociale zekerheid wordt afgebroken. De formerende partijen maakten vandaag bekend onder meer het eigen risico te verhogen. Bovendien wordt er bezuinigd op de zorg voor ouderen en de huishoudelijke zorg, ziet Koerselman. "Dit is een kille bezuiniging en moeilijk te verkroppen."