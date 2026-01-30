ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Bezuinigingen op sociale zekerheid voor FNV onacceptabel

Economie
door anp
vrijdag, 30 januari 2026 om 14:49
anp300126175 1
DEN HAAG (ANP) - Vakbond FNV vindt de aangekondigde bezuinigingen op sociale zekerheid onacceptabel. "Hierdoor komt een grote hoeveelheid huishoudens in de problemen", reageert interim-voorzitter Dick Koerselman. D66, VVD en CDA maakten vandaag bekend de duur van de WW te halveren, de AOW-leeftijd te verhogen en in te grijpen in arbeidsongeschiktheidsuitkeringen.
"Nederland wacht op doorbraken, maar dit mag nooit ten koste gaan van de zekerheden van mensen en de kwaliteit van onze zorg en onze publieke sector", stelt Koerselman. "Het zijn onzekere tijden, maar wij zijn het er niet mee eens dat de rekening daarvan wordt gelegd bij de mensen die het minst kunnen missen. Het minimumloon en de lonen moeten juist omhoog, die ruimte is er."
De FNV snapt niet dat juist nu de sociale zekerheid wordt afgebroken. De formerende partijen maakten vandaag bekend onder meer het eigen risico te verhogen. Bovendien wordt er bezuinigd op de zorg voor ouderen en de huishoudelijke zorg, ziet Koerselman. "Dit is een kille bezuiniging en moeilijk te verkroppen."
loading

POPULAIR NIEUWS

images

Arts: deze signalen verraden dat Trump een beroerte had

iphonethingsyouddidntknow-2048px-2140-2x1-1

19 dingen die je niet wist dat je iPhone kon doen (volgens de New York Times)

Afbeelding1

'Populaire TikTok-biker Baby Rider (19) doodgeschoten door ordetroepen Iraanse moellahs'

ANP-517706585

Vleeseters halen vaker de 100, maar er zit een addertje onder het gras

91427689_m

Wanneer ben je verslaafd aan alcohol? Doe de test

ANP-549052966

Zware lijfstraffen in Indonesië: vrouw valt flauw na 140 zweepslagen

Loading