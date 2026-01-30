Veel plannen om regels te versimpelen in coalitieakkoord

DEN HAAG (ANP) - Op veel punten moeten regels eenvoudiger worden, vinden D66, VVD en CDA. Ze willen onder meer een "periodieke vereenvoudigingswet" maken om ingewikkelde regels tegen te gaan. Hoe dat precies gaat werken, is niet duidelijk.

Het voornemen van het huidige kabinet om vijfhonderd regels te schrappen of te vereenvoudigen, neemt de coalitie over. Daarna willen de partijen een "target per ministerie" stellen.

Vertrouwen in burgers moet volgens de coalitie het uitgangspunt van de overheid zijn. "Waar mogelijk kiezen we voor eenvoudiger normen waarin niet is voorzien in elke uitzondering."

Ook als het om woningen gaat, willen de drie partijen "het mes in regels, vergunningen en procedures zetten". Woningen optoppen en splitsen moet "waar mogelijk" zonder vergunning kunnen. Het demissionaire kabinet wil op dat vlak ook al versoepelingen doorvoeren.