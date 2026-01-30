ECONOMIE
Iran bestempelt militairen uit EU als terroristen

Samenleving
door anp
vrijdag, 30 januari 2026 om 14:47
TEHERAN (ANP/RTR) - Iran heeft militairen uit landen van de Europese Unie bestempeld als terroristen. Het is een reactie op het Europese besluit de Iraanse Revolutionaire Garde (IRGC) aan te merken als terroristische organisatie. Het hoofd van de Iraanse justitie, Gholamhossein Mohseni Ejei, zei eerder dat Iran die Europese stap zou vergelden. Het is niet duidelijk wat de Iraanse bestempeling praktisch betekent.
De IRGC geldt als de ruggengraat van het regime van de conservatieve sjiitische geestelijkheid in het land. De IRGC werd opgericht tijdens de Islamitische Revolutie van 1979, omdat ayatollah Ruhollah Khomeini en de geestelijkheid het voormalige keizerlijke leger niet vertrouwden. De garde is uitgegroeid tot een militaire, politieke en economische macht die de huidige leider ayatollah Ali Khamenei nodig heeft om de macht te behouden.
De EU wil nieuwe sancties tegen Iran, omdat het land grote protesten gewelddadig heeft neergeslagen. Daarbij vielen duizenden doden.
