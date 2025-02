Motorcrosser Herlings mist na operatie opening WK in Argentinië

MATTIGHOFEN (ANP) - Motorcrosser Jeffrey Herlings mist begin maart de eerste grand prix van het seizoen in Argentinië. De vijfvoudig wereldkampioen revalideert nog van een knieoperatie. De 30-jarige crosser scheurde in oktober vorig jaar de kruisband van zijn rechterknie tijdens een cross in Valkenswaard.

"Het ziet er goed uit. Ik kan alles doen behalve op de motor rijden", zegt hij in een persbericht van KTM, het Oostenrijkse fabrieksteam waar de Brabander al sinds 2010 onder contract staat. "Ik kan wel fietsen, zwemmen en op de crosstrainer oefenen. Het zou nog een paar weken moeten duren voordat ik weer het normale schema kan volgen."

Herlings kan mogelijk instappen in de tweede grand prix van het seizoen, op 16 maart in Spanje. De Nederlander won in zijn carrière drie keer de wereldtitel in de MX2-klasse en twee keer in de koningsklasse MXGP. Hij eindigde vorig jaar als derde in het WK. Herlings is recordhouder in de motorcross met 107 grand-prixoverwinningen.