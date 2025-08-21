ECONOMIE
Bioscoopketen Kinepolis profiteert van internationale kaskrakers

Economie
door anp
donderdag, 21 augustus 2025 om 8:25
anp210825071 1
GENT (ANP) - De Belgische bioscoopketen Kinepolis, met achttien vestigingen ook een grote speler in Nederland, heeft in het tweede kwartaal flink geprofiteerd van internationale kaskrakers. Onder meer door het succes van films als A Minecraft Movie, Lilo & Stitch en Mission Impossible: The Final Reckoning nam het aantal bezoekers met ruim 17 procent toe ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.
Kinepolis kende eerder nog een zwak begin van het jaar. De bioscoopketen verwees naar een beperkt blockbusteraanbod. In de eerste zes maanden steeg het aantal bezoekers in totaal met 2,2 procent naar 14,3 miljoen bioscoopbezoekers. De omzet nam in het eerste halfjaar met 6,2 procent toe tot 257,9 miljoen euro. Kinepolis haalde vooral meer omzet uit de verkoop van tickets en dranken en snacks.
Ook Mufasa: The Lion King en How to Train Your Dragon waren succesvolle titels in het eerste halfjaar. Naast thuisland België en Nederland is Kinepolis ook actief in Canada, Spanje en Frankrijk.
