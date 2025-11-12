ECONOMIE
Bijna een kwart minder bedrijven failliet in oktober

Economie
door anp
woensdag, 12 november 2025 om 6:48
anp121125046 1
DEN HAAG (ANP) - Het aantal faillissementen is in oktober opnieuw afgenomen, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). In totaal gingen vorige maand 253 bedrijven failliet. Dat zijn 75 faillissementen minder dan in dezelfde maand een jaar eerder, een daling van 23 procent. Ten opzichte van september nam het aantal faillissementen met 8 procent af.
De faillissementsgraad, het aantal faillissementen per 100.000 bedrijven, kwam in oktober uit op 6,8. Een jaar eerder werden er per 100.000 bedrijven 9 failliet verklaard. Het CBS legt sinds maart dit jaar onder meer de nadruk op de faillissementsgraad. Die geeft volgens het statistiekbureau een beter beeld van de ontwikkeling van het aantal faillissementen.
Net als in september werden in oktober relatief gezien de meeste faillissementen uitgesproken in de horeca. Per 100.000 horecabedrijven gingen er ruim 23 failliet, vergeleken met meer dan 39 een jaar eerder.
