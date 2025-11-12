Koop je veel producten met korting? Dan ben je vaker te dik

Twee pakken koekjes voor de prijs van één, zakken chips voor de helft van de prijs én dan is er ook nog korting op je favoriete chocolade. Wie moeite heeft om dit soort verleidingen te weerstaan lijdt veel vaker aan obesitas . Dat blijkt uit een studie van Cancer Research UK naar de winkelgewoontes van meer dan 16.000 Britse huishoudens.

De onderzoekers ontdekten dat wiens winkelwagentje voor 40 tot 80 procent uit aanbiedingen bestond 54 procent vaker last had van overgewicht. Te dikke mensen hebben een verhoogd risico op 13 soorten kanker, waaronder borst- en darmkanker.

Uit de studie bleek dat bijna de helft van alle chocolade, chips, popcorn en hartige snacks met korting werd gekocht. De fanatiekste koopjesjagers kochten bovendien 30 procent minder fruit en 25 procent minder groenten dan de mensen die de aanbiedingen op snoep en chips vermeden.