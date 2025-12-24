ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Bijna helft van alle supermarkten open op eerste kerstdag

Economie
door anp
woensdag, 24 december 2025 om 7:18
anp241225045 1
DEN HAAG (ANP) - In bijna de helft van alle supermarkten kun je op eerste kerstdag boodschappen doen. Op tweede kerstdag kunnen mensen die nog een snelle boodschap willen halen zelfs bij ongeveer 90 procent van de supermarkten terecht. Dat is vergelijkbaar met eerdere jaren, blijkt uit gegevens die het ANP heeft ontvangen van Openingstijden.nl.
Na jarenlange stijging lijkt het aantal supermarkten dat tijdens de feestdagen open is nu te stabiliseren. In 2013, het eerste jaar waarin deze cijfers werden bijgehouden, kon je op eerste kerstdag bij slechts 3 procent van de supermarkten boodschappen doen. Tot en met 2021 steeg het aantal elk jaar. De laatste drie jaar blijft het nagenoeg gelijk.
In driekwart van de gemeenten is op eerste kerstdag minstens één supermarkt geopend. Op tweede kerstdag kun je in bijna alle gemeenten boodschappen doen. In negen gemeenten, waaronder Aalburg, Scherpenzeel en Urk, is geen enkele supermarkt open tijdens de kerstdagen.
loading

POPULAIR NIEUWS

onderzoek-bij-de-opgeblazen-auto-in-moskou-maandagochtend

De dodenlijst van Poetin-generaals

spotify richt zich met overname meer op luisterboeken1636683700

Bijna volledige Spotify-bibliotheek gekopieerd en online geplaatst

1888486915 joggen erj5ekrozef

Hardlopers zijn ontgoocheld: Strava zet populaire dienst achter betaalmuur

anp231225124 1

Ministerie VS: onjuiste informatie over Trump in Epstein Files

anp231225087 1

Formatie gaat snel. Jetten wil 'financiële puzzel' dinsdag grotendeels klaar hebben

113406993_m

Whisky in overvloed: hoe de invoerheffingen van Donald Trump en de kostencrisis zorgen voor een overschot aan ongedronken Scotch

Loading