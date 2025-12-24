Bijna helft van alle supermarkten open op eerste kerstdag

DEN HAAG (ANP) - In bijna de helft van alle supermarkten kun je op eerste kerstdag boodschappen doen. Op tweede kerstdag kunnen mensen die nog een snelle boodschap willen halen zelfs bij ongeveer 90 procent van de supermarkten terecht. Dat is vergelijkbaar met eerdere jaren, blijkt uit gegevens die het ANP heeft ontvangen van Openingstijden.nl.

Na jarenlange stijging lijkt het aantal supermarkten dat tijdens de feestdagen open is nu te stabiliseren. In 2013, het eerste jaar waarin deze cijfers werden bijgehouden, kon je op eerste kerstdag bij slechts 3 procent van de supermarkten boodschappen doen. Tot en met 2021 steeg het aantal elk jaar. De laatste drie jaar blijft het nagenoeg gelijk.

In driekwart van de gemeenten is op eerste kerstdag minstens één supermarkt geopend. Op tweede kerstdag kun je in bijna alle gemeenten boodschappen doen. In negen gemeenten, waaronder Aalburg, Scherpenzeel en Urk, is geen enkele supermarkt open tijdens de kerstdagen.