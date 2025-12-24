Overheidstekort loopt op tot 11 miljard in eerste drie kwartalen

DEN HAAG (ANP) - De uitgaven van de Nederlandse overheid waren in de eerste drie kwartalen van dit jaar 11 miljard euro hoger dan de inkomsten. Het overheidstekort is daarmee 9 miljard euro groter dan over dezelfde periode van 2024, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van voorlopige cijfers over de overheidsfinanciën.

De overheidsuitgaven in de eerste drie kwartalen van dit jaar waren 22 miljard euro hoger dan in dezelfde periode in 2024. Dat kwam met name door hogere beloningen voor overheidspersoneel, hogere uitkeringen en toegenomen betalingen aan de Europese Unie en steun aan Oekraïne.

Volgens het statistiekbureau kwam de overheidsschuld aan het eind van het derde kwartaal uit op 494 miljard euro. Het overheidstekort uitgedrukt als percentage van het bruto binnenlands product (bbp) komt op jaarbasis nu uit op 1,6 procent. De miljoenennota 2026 van het ministerie van Financiën gaat uit van een tekort van 25 miljard euro voor heel 2025, oftewel 1,8 procent van het bbp.