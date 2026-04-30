Binnenlandse patentaanvragen stijgen voor het eerst in vier jaar

door anp
donderdag, 30 april 2026 om 17:53
DEN HAAG (ANP) - Het aantal patentaanvragen in Nederland is vorig jaar toegenomen. Volgens Octrooicentrum Nederland is de hoeveelheid Nederlandse verzoeken voor het eerst vier jaar gestegen, terwijl buitenlandse aanvragen terugliepen.
Nederlandse particulieren, bedrijven en kennisinstellingen dienden vorig jaar 1947 octrooiaanvragen in, een stijging van ruim 9 procent. Het bedrijfsleven deed bijna driekwart van de patentverzoeken, vooral het midden- en kleinbedrijf. Het totale aantal aanvragen ging maar licht omhoog omdat het aantal buitenlandse aanvragen vorig jaar terugliep.
Het aantal actieve patenten in Nederland bedroeg eind vorig jaar ruim 285.000. Dat was 4,5 procent meer dan een jaar eerder en komt volgens Octrooicentrum Nederland vooral door een toename van het aantal unitaire octrooien. Met dit type octrooi, dat sinds 2023 bestaat, geldt een patent direct in achttien EU-landen.
