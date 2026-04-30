Vuur bij natuurbrand Weert gaat via boomtoppen

door anp
donderdag, 30 april 2026 om 17:55
WEERT (ANP) - De natuurbrand bij Weert breidt zich steeds verder uit, meldt de veiligheidsregio. Het vuur springt op meerdere plekken over via boomtoppen.
Dit heet kroonvuur. "In combinatie met de wind kan de brand zich daardoor snel verspreiden", zegt de veiligheidsregio over de situatie. De brand ontstond op een militair oefenterrein bij de Geuzendijk. Vanwege de brand is een asielzoekerscentrum in Budel ontruimd. Het centrum bood onderdak aan 1500 mensen.
Ook het nabijgelegen kleine vliegveld Kempen Airport is ontruimd. De kerosine-opslag op dat vliegveld is niet in gevaar, laat de veiligheidsregio weten, omdat deze onder de grond zit. "De brandweer en de adviseur gevaarlijke stoffen hebben dit gecontroleerd." Het vliegveld herbergt een vliegschool en wordt gebruikt voor zakelijke vluchten.
Eerder liet de veiligheidsregio weten dat een gebied van 500.000 vierkante meter, oftewel 50 hectare, in brand staat. Inmiddels meldt de organisatie dat de precieze omvang van de brand niet bekend is. "De brand woedt op meerdere plekken tegelijk." Via een NL-Alert zijn mensen in de buurt gewaarschuwd voor de rook.
