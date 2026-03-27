Biotechnologiebedrijf Galapagos wil van naam veranderen

MECHELEN (ANP) - Het Belgisch-Nederlandse biotechnologiebedrijf Galapagos wil zijn naam veranderen in Lakefront Biotherapeutics. Dat meldt het aan de beurs in Amsterdam genoteerde bedrijf bij het publiceren van zijn jaarverslag.

Aandeelhouders stemmen binnenkort over de voorgestelde naamswijziging tijdens een buitengewone aandeelhoudersvergadering. Die wordt op dinsdag 28 april gehouden in het Belgische Mechelen. Galapagos meldt niet waarom het bedrijf van naam wil veranderen.

In januari werd bekend dat Galapagos zijn Nederlandse vestiging in Leiden gaat sluiten. Het bedrijf kondigde in oktober al aan de celtherapieactiviteiten te willen afbouwen, wat zou resulteren in een mogelijke sluiting van de vestiging in Leiden. Ook de vestigingen in Bazel, Princeton, Pittsburgh en Shanghai zullen dichtgaan.

Volgens het bedrijf verdwijnen hierdoor in totaal 365 banen in Europa, de Verenigde Staten en China. Het bedrijf meldde erbij dat het niet was gelukt om een koper te vinden voor de celtherapieactiviteiten.