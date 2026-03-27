ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Wie zijn zomervakantie nog niet heeft geboekt, kan beter opschieten.

Economie
door Gerard Driehuis
vrijdag, 27 maart 2026 om 8:38
generated-image
Wie zijn zomervakantie nog niet heeft geboekt, kan beter opschieten. Door de oorlog met Iran loopt het wereldwijde luchtverkeer vast en schieten de ticketprijzen omhoog. Vluchten naar Azië zijn het hardst getroffen: een retour Frankfurt–Bangkok kost inmiddels rond de 3000 euro, waar vergelijkbare tickets eerder voor minder dan 500 euro te krijgen waren.
Volgens luchtvaartexpert Karsten Benz spelen drie factoren een rol. Door luchtruimsluitingen boven Iran en omleidingen via andere routes valt een groot deel van de capaciteit weg en zijn toestellen langer onderweg, met meer brandstof- en personeelskosten. Daarbovenop is de kerosineprijs door de blokkade van de Straat van Hormuz verdubbeld; brandstof is normaal al zo’n 30 procent van de ticketprijs.
Ook binnen Europa wordt vliegen snel duurder. Europa geldt als relatief veilige bestemming en “boomt”, vooral landen als Portugal, Spanje en Griekenland, waardoor het deze zomer voller én prijziger wordt. Veel maatschappijen hebben hun zomervluchten bovendien al grotendeels verkocht, waardoor goedkope restplaatsen schaars zijn.
Benz waarschuwt dat een prijsplafond niet in zicht is en dat de tijd van ultragoedkope vluchten definitief voorbij lijkt. Zijn advies aan laatboekers: wie nog niet heeft geboekt, moet het nu snel doen.

Zo houdt u uw vakantie toch betaalbaar

  • Boek nu: luchtvaartmaatschappijen teren nog op eerder ingekochte, goedkopere kerosine; zodra die voorraad op is, gaan tickets verder omhoog.
  • Mijd piekweken: wie niet aan schoolvakanties vastzit, reist goedkoper in juni of september, nog goedkoper in mei of oktober en niet rond brugdagen.
  • Kijk naar alternatieven: trein en bus zijn vaak goedkoper en minder gevoelig voor kerosineprijzen dan het vliegtuig.

loading

POPULAIR NIEUWS

Loading