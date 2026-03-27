Consumentenclub blij met stap tegen onveilige Chinese pakketjes

BRUSSEL (ANP/AFP) - De Europese consumentenrechtenkoepel BEUC is blij dat in Brussel een akkoord is bereikt over een hervorming van de Europese douaneregels. Voortaan kunnen webshops die onveilige producten naar de Europese Unie importeren een boete krijgen. Dat moet de stroom aan pakjes uit onder meer China met spullen die niet aan Europese regels voldoen, tegengaan.

Bij BEUC aangesloten organisaties, waaronder de Consumentenbond, hebben eerder gewezen op bijvoorbeeld onveilig speelgoed en kleding met verboden chemicaliën van Aziatische webshops als Temu en SHEIN. "Europa is overspoeld door een tsunami van pakketten uit China, en de douaneautoriteiten konden dit simpelweg niet aan", laat BEUC-voorman Agustín Reyna weten. "Deze hervorming begint het tij te keren."

Door het akkoord wordt ook een toeslag ingevoerd op elk product dat van buiten de EU naar Europese consumenten wordt verzonden. Dit moet helpen de stijgende kosten te compenseren die Europese douanediensten maken bij het verwerken van de pakketten.