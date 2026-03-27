Consumentenclub blij met stap tegen onveilige Chinese pakketjes

Economie
door anp
vrijdag, 27 maart 2026 om 8:28
BRUSSEL (ANP/AFP) - De Europese consumentenrechtenkoepel BEUC is blij dat in Brussel een akkoord is bereikt over een hervorming van de Europese douaneregels. Voortaan kunnen webshops die onveilige producten naar de Europese Unie importeren een boete krijgen. Dat moet de stroom aan pakjes uit onder meer China met spullen die niet aan Europese regels voldoen, tegengaan.
Bij BEUC aangesloten organisaties, waaronder de Consumentenbond, hebben eerder gewezen op bijvoorbeeld onveilig speelgoed en kleding met verboden chemicaliën van Aziatische webshops als Temu en SHEIN. "Europa is overspoeld door een tsunami van pakketten uit China, en de douaneautoriteiten konden dit simpelweg niet aan", laat BEUC-voorman Agustín Reyna weten. "Deze hervorming begint het tij te keren."
Door het akkoord wordt ook een toeslag ingevoerd op elk product dat van buiten de EU naar Europese consumenten wordt verzonden. Dit moet helpen de stijgende kosten te compenseren die Europese douanediensten maken bij het verwerken van de pakketten.
Madonna's dochter Lourdes denkt dat mode betekent: zo weinig mogelijk kleren

Fetisjmodel plast inboedel vakantiewoning onder en filmt alles: duizenden euro’s schade

Paul de Leeuw valt 18 kilo af in recordtempo – “Het werkt als een gek bij mij”

Een Engelse tiener met een diepe vrouwenhaat kreeg van een AI‑chatbot advies om zijn moeder te vermoorden, met als tip dat een hamer geschikt is voor “een onervaren moordenaar”.

Mythes over krachttraining ontkracht: waarom de meeste 'regels' voor krachttraining er niet toe doen

Waarom Djarno Hofland brak met neef Hazes: roem, geloof en een parkeerplaats

