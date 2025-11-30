Bird trekt overnamevoorstel CM.com in

AMSTERDAM (ANP) - Aanbieder van communicatiesoftware Bird trekt het voorstel om branchegenoot CM.com over te nemen in. Dat meldt Bird zondag. Het Amsterdamse softwarebedrijf deed 5 november een overnamebod met een totale waarde van 165,8 miljoen euro in contanten.

CM.com wees het bod onder meer af vanwege een te lage overnameprijs. Eerder gaf Bird al aan CM.com niet via vijandige weg te willen overnemen. Bird-topman Robert Vis zei daarover toen niet van plan te zijn zich op te dringen aan een bedrijf waar hij niet welkom is.

Bird stelt zondag er trots op te zijn een Nederlands bedrijf te zijn, dat Nederland centraal blijft staan in de plannen en te hebben besloten zich hier te richten op onafhankelijke groei.

Vanwege de beslissing mag Bird zes maanden lang geen openbaar bod meer uitbrengen op CM.com, behalve als een derde partij een openbaar bod op de branchegenoot aankondigt, meldt het Amsterdamse bedrijf verder. Wel mag Bird direct of indirect aandelen in het kapitaal van CM.com kopen of verkopen.