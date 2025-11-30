Commissie: ex-premier Bangladesh gaf opdracht tot moorden in 2009

DHAKA (ANP/AFP) - Een commissie die is ingesteld om een ​​gewelddadige muiterij te onderzoeken waarbij zestien jaar geleden tientallen hoge legerofficieren werden gedood, heeft geconcludeerd dat voormalig premier Sheikh Hasina opdracht had gegeven tot de moorden.

Troepen van de Bangladesh Rifles (BDR) vermoordden 74 mensen, onder wie hoge militairen, tijdens de tweedaagse opstand die in 2009 in Dhaka begon en zich over het hele land verspreidde. De regering van toenmalig premier Hasina was pas enkele weken daarvoor aangetreden.

Hasina werd vorig jaar na een studentenopstand afgezet. De interim-regering onder leiding van Muhammad Yunus stelde vervolgens een commissie in om de moordpartij te onderzoeken.

Hasina werd donderdag bij verstek veroordeeld tot 21 jaar cel voor corruptie. Ze kreeg eerder deze maand de doodstraf opgelegd voor misdaden tegen de menselijkheid, maar zit nog in India en negeert bevelen om terug te keren naar Bangladesh.