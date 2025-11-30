ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Commissie: ex-premier Bangladesh gaf opdracht tot moorden in 2009

Samenleving
door anp
zondag, 30 november 2025 om 19:00
anp301125098 1
DHAKA (ANP/AFP) - Een commissie die is ingesteld om een ​​gewelddadige muiterij te onderzoeken waarbij zestien jaar geleden tientallen hoge legerofficieren werden gedood, heeft geconcludeerd dat voormalig premier Sheikh Hasina opdracht had gegeven tot de moorden.
Troepen van de Bangladesh Rifles (BDR) vermoordden 74 mensen, onder wie hoge militairen, tijdens de tweedaagse opstand die in 2009 in Dhaka begon en zich over het hele land verspreidde. De regering van toenmalig premier Hasina was pas enkele weken daarvoor aangetreden.
Hasina werd vorig jaar na een studentenopstand afgezet. De interim-regering onder leiding van Muhammad Yunus stelde vervolgens een commissie in om de moordpartij te onderzoeken.
Hasina werd donderdag bij verstek veroordeeld tot 21 jaar cel voor corruptie. Ze kreeg eerder deze maand de doodstraf opgelegd voor misdaden tegen de menselijkheid, maar zit nog in India en negeert bevelen om terug te keren naar Bangladesh.
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-46440562

In Tsjernobyl groeit een raadselachtige schimmel met een heel bijzondere eigenschap

anp 446769951

Steeds meer bestrijdingsmiddelen op groente en fruit: hoe ongezond is dat?

248116191_m

Minimaliseren voor beginners: welke spullen je zonder nadenken meteen kunt wegdoen

generated-image (6)

België in de ban van seksbeluste gynaecoloog

ANP-543370476

PVV-aanhang demonstreert: 36 arrestaties

shutterstock_2291493661

Altijd bang om fouten te maken? Dit zegt de wetenschap over een (te) strenge opvoeding

Loading