Bitcoin daalt nog verder in waarde na aanvallen op Iran

Economie
door Redactie
zaterdag, 28 februari 2026 om 9:25
bijgewerkt om zaterdag, 28 februari 2026 om 9:40
anp280226062 1
 Bitcoin en andere cryptomunten zijn scherp in waarde gedaald nadat Israël zaterdag aankondigde een preventieve aanval op Iran te hebben uitgevoerd. Volgens gegevens van cryptodatabase CoinGecko is in de directe nasleep van het nieuws ongeveer 128 miljard dollar aan marktwaarde op de cryptomarkt weggevaagd.
Bitcoin zakte bijna 4 procent in waarde tot zo'n 63.000 dollar. Ether, de op een na grootste token, ging 4,5 procent omlaag tot 1835 dollar. Voor Bitcoin betekenen de verliezen een voortzetting van een maandenlange uitverkoop op de cryptomarkten, die begon kort nadat Bitcoin in oktober een piek bereikte van meer dan 126.000 dollar.
