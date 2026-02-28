Trump roept Iraniërs op in opstand te komen

De Amerikaanse president Donald Trump heeft de Iraanse bevolking opgeroepen om in opstand te komen tegen het regime, als de Amerikaanse en Israëlische luchtaanvallen op hun land voorbij zijn. "Neem de regering over als wij klaar zijn, het zal aan jullie zijn", zei Trump in een video op Truth Social. "Dit is waarschijnlijk jullie enige kans."

Trump waarschuwde de Iraniërs voorlopig wel binnen te blijven, zolang de aanvallen nog gaande zijn. "Het is erg gevaarlijk, bommen zullen overal vallen."

De Amerikaanse president riep ook leden van de Iraanse Revolutionaire Garde, het leger en de politie op om hun wapens neer te leggen. "Je zal eerlijk worden behandeld, met totale immuniteit, of je zult een zekere dood tegemoet gaan."