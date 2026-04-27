Striptekenaar Dick Matena (83) overleden

AMSTERDAM (ANP) - Striptekenaar Dick Matena is zondag op 83-jarige leeftijd overleden in zijn woonplaats Amsterdam. Dat laat Rob van Bavel, hoofdredacteur van tijdschrift Eppo en uitgever van Uitgeverij L, waarvoor Matena tekende, maandag weten aan het ANP.

Matena begon als 17-jarige bij de studio van Marten Toonder, waar hij verantwoordelijk was voor Tom Poes. Matena maakte ook stripversies van romans als Kort Amerikaans en Turks Fruit van Jan Wolkers, Kees de Jongen van Theo Thijssen en De Avonden van Gerard Reve. Ook tekende hij kinderboeken als Pietje Bell, Dik Trom en Kruimeltje.

Volgens Van Bavel was Matena "grondlegger van de moderne strip voor volwassenen. Dat zit in de onderwerpen, de strips hadden meer geweld en meer seks, het waren ingewikkelde verhalen met meer lagen. Het zat ook in de vorm van de lijnen, die mensen triggerde om het te willen lezen. Je moet leven in een plaatje brengen, dat is de kracht van een stripmaker, en dat deed hij als geen ander."