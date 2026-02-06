ECONOMIE
Bitcoin veert op na koersval tot 60.000 dollar

Economie
door anp
vrijdag, 06 februari 2026 om 7:54
SINGAPORE (ANP/BLOOMBERG) - De bitcoin, 's werelds grootste en bekendste digitale munt, veerde vrijdag wat op na kortstondig tot 60.000 dollar (ongeveer 50.850 euro) te zijn gezakt. De cryptomunt raakte daarmee meer dan de helft van zijn waarde kwijt ten opzichte van de piek in oktober vorig jaar. Deze week is de bitcoin al ongeveer 30 procent in waarde gedaald.
In oktober 2025 bereikte de munt nog een recordstand van 126.000 dollar. Donderdag zakte de bitcoin al ruim 13 procent tot onder de 70.000 dollar. Dat was de grootste daling op een dag sinds november 2022, toen cryptobeurs FTX van Sam Bankman-Fried instortte. Tijdens de handel in Azië zakte de munt vrijdagochtend bijna 5 procent tot een nieuw dieptepunt dit jaar van iets meer dan 60.000 dollar. Dat is het laagste niveau in zestien maanden.
Na het aantikken van de 60.000 dollar veerde de bitcoin snel op tot 65.000 dollar. Die opleving suggereert volgens Damien Loh, hoofdinvesteerder bij Ericsenz Capital, dat er "sterke steun is" rond de koers van 60.000 dollar.
Loading