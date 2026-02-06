ECONOMIE
CNV boos over misstanden bij schoonmakers Ibis Styles Arnhem

Economie
door anp
vrijdag, 06 februari 2026 om 7:55
UTRECHT (ANP) - Vakbond CNV is boos over arbeidsmisstanden bij hotelschoonmakers van Ibis Styles Arnhem, die aan het licht zijn gekomen door onderzoek van Nieuwsuur. Het programma bracht donderdag naar buiten dat een groep van zo'n twintig schoonmakers onder zware druk onderbetaald werk verricht.
Veel van de medewerkers zijn migranten en een aantal van hen woont in azc's in Arnhem. Zij zijn ingehuurd door een Duits schoonmaakbedrijf dat niet staat ingeschreven bij de Nederlandse Kamer van Koophandel, terwijl dit wel moet. Daarnaast houden ze zich volgens CNV "op geen enkele manier aan de Nederlandse wet en aan de schoonmaak-cao."
Zo zouden de hotelmedewerkers geen vast uurloon krijgen, maar per schoongemaakte kamer betaald worden. Dat mag niet volgens de afspraken in Nederland. Werknemers krijgen voor het schoonmaken van een hotelkamer 10 minuten de tijd en krijgen in ruil maar een paar euro. Sommigen werden helemaal niet uitbetaald, kregen maar een deel van het geld of moesten hun loon met een partner delen.
