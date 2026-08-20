ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Bitcoin voor het eerst in ruim twee maanden voorbij 70.000 dollar

Economie
door anp
donderdag, 20 augustus 2026 om 19:08
anp200826188 1
NEW YORK (ANP/BLOOMBERG) - Bitcoin is voor het eerst in ruim twee maanden meer waard dan 70.000 dollar. De koersstijging volgt op stappen van de Amerikaanse minister van Financiën Scott Bessent om de Amerikaanse obligatierentes te verlagen. Ook reageerden handelaren op een ontmoeting tussen president Donald Trump en bestuurders uit de cryptosector.
Bitcoin steeg donderdag ongeveer 5 procent in waarde tot boven de 72.000 dollar, het hoogste niveau sinds begin juni. Ook andere cryptomunten gingen omhoog. Ze stegen mee met risicovolle beleggingen nadat Washington met plannen kwam om meer langer lopende Amerikaanse staatsleningen terug te kopen.
De positieve stemming keerde woensdag al terug op de cryptomarkt door een ontmoeting van Trump met kopstukken van bedrijven als Coinbase, Payward en Blockchain.com. Dit wakkerde het optimisme aan dat de zogeheten Clarity Act er binnenkort toch gaat komen. Die wet voor de regulering van de cryptomarkt werd onlangs op het laatste moment toch niet in stemming gebracht in de Senaat.
loading

POPULAIR NIEUWS

shutterstock_2781959073

Darmkanker: deze signalen mag je niet negeren

im-74597637

Natalie Harp: Trumps ‘blonde menselijke printer’ of 'fopspeen' staat plots in de schijnwerpers

307065118_m

Hoe laat ontbijt jij? Dit tijdstip wordt gelinkt aan een langer leven

ANP-441460116

Harry en Meghan verlaten Hollywood met hangende pootjes

ANP-565823431

Zo kun je dit weekend gratis de GP van Zandvoort kijken

artikel_17856_afbeelding

123Auto: garages vragen soms het dubbele voor exact dezelfde klus

Loading