Bits of Freedom blij met oordeel rechter over Meta

AMSTERDAM (ANP) - Bits of Freedom is goed te spreken over het oordeel van de rechter donderdag, die bepaalde dat Meta Europese regels had overtreden als het gaat om hoe de tijdlijnen op Facebook en Instagram zijn ingericht. "We zijn blij dat de rechter nu duidelijk maakt dat Meta de keuze van de gebruiker moet respecteren", reageert een woordvoerster van de organisatie die zich inzet voor burgerrechten en privacy.

"Tegelijkertijd is het jammer dat we de rechter nodig hebben om ervoor te zorgen dat Meta zich aan de wet houdt", voegt Bits of Freedom daaraan toe. De organisatie had een kort geding aangespannen tegen het techconcern in aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen, om te eisen dat gebruikers van Meta's sociale media meer controle krijgen over informatie die ze te zien krijgen.

De uitspraak laat volgens Bits of Freedom zien dat Meta "niet onschendbaar" is. "Maar we zijn ook realistisch. Dit is een druppel op een gloeiende plaat. Er is nog zoveel meer nodig."