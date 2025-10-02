ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Geschokte reacties na aanval op synagoge in Manchester

Samenleving
door anp
donderdag, 02 oktober 2025 om 13:49
anp021025138 1
MANCHESTER (ANP) - De Britse koning Charles heeft gezegd "diep geschokt" te zijn over de aanval in Manchester. Daarbij reed een man in op de aanwezigen bij een Jom Kippoer-viering bij een synagoge en stak vervolgens zeker één persoon neer. Er vielen zeker twee doden. De dader is door de politie neergeschoten en wordt onderzocht door de bommenopruimingsdienst. Onduidelijk is of het gaat om een aanslag met terroristisch oogmerk.
De Britse minister-president Keir Starmer sprak zich in vergelijkbare bewoordingen uit als koning Charles en heeft de Europese top in Kopenhagen vroegtijdig te verlaten voor een spoedoverleg met zijn kabinet. Per direct zijn extra veiligheidsmaatregelen ingesteld.
De Israëlische ambassade in het Verenigd Koninkrijk noemt het in een reactie op X "weerzinwekkend en diep verontrustend dat zo'n gewelddadige daad plaats kan vinden op de heiligste dag van de joodse kalender". De ambassade dankt de politie voor haar snelle inzet en zegt de situatie te blijven volgen.
loading

POPULAIR NIEUWS

100731098_m

Dit is wat er gebeurt met je hersenen na vier dagen junkfood

ANP-529644118

Ook PVV wil 'buffelboete' oplossen: 'daar is iets misgegaan'

Scherm­afbeelding 2025-10-01 om 16.46.55

Het wordt tijd dat tot je doordringt hoe slecht vlees eten eigenlijk is

generated-image (32)

Deze lichaamsgeur van vrouwen vinden mannen opwindend

ANP-537729689

Hollywood in rep en roer vanwege Tilly Norwood: maak kennis met de eerste AI-actrice

55988507_m

Kan deze levensstijl je hersenen langer gezond houden? We weten het binnenkort

Loading