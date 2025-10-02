ECONOMIE
Belastingdienst ziet geen alternatief, gaat werken met Microsoft

Samenleving
door anp
donderdag, 02 oktober 2025 om 13:44
DEN HAAG (ANP) - De Belastingdienst gaat een groot deel van zijn digitale werkprocessen overzetten naar de cloudomgeving van Microsoft. Demissionair staatssecretaris Eugène Heijnen (Belastingdienst) schrijft in een brief aan de Tweede Kamer dat de Belastingdienst geen goede alternatieven zag voor de Amerikaanse techreus.
Het systeem dat de Belastingdienst nu nog gebruikt, is volgens medewerkers gebruiksonvriendelijk en tijdrovend, schrijft de BBB-bewindsman. Naar Europese opties is Europees gekeken, maar die konden niet voldoen aan de eisen die werden gesteld.
Heijnen schrijft dat de opslag van belangrijke documenten en gegevens op interne servers blijft draaien. De Belastingdienst gaat alleen voor de werkomgeving naar systemen van Microsoft.
Het is al langer een wens van de Tweede Kamer dat de overheid juist minder gebruik gaat maken van grote Amerikaanse techbedrijven om niet afhankelijk te zijn van de Verenigde Staten.
