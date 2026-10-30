Valse kortingen herkennen: zo controleer je een aanbieding

Een koptelefoon met 40 procent korting klinkt aantrekkelijk. Maar voordat je op ‘bestellen’ klikt, is er een betere vraag: betaal je werkelijk minder dan bij andere winkels of op een eerder moment? Valse kortingen herkennen begint niet bij het kortingspercentage, maar bij de prijs waarmee de winkel vergelijkt.

Dat geldt tijdens Black Friday , maar net zo goed bij een gewone weekendactie. Met een paar controles beoordeel je de aankoop op de eindprijs, niet op de grootte van het kortingslabel.

Wat zijn valse kortingen en nepprijzen?

Bij een gewone van-vooractie moet de verkoper in beginsel uitgaan van zijn laagste eigen verkoopprijs in de dertig dagen vóór de korting. Eerst de prijs verhogen en daarna een spectaculaire korting op die verhoogde prijs berekenen, mag dus niet als er binnen die periode een lagere prijs gold.

Er zijn uitzonderingen, onder meer voor snel bederfelijke producten, nieuwe producten en onafgebroken oplopende kortingen. De hoofdregel gaat bovendien over de eerdere prijs van dezelfde verkoper, niet over de laagste prijs van de hele markt.

Een adviesprijs is iets anders: een door de fabrikant aanbevolen verkoopprijs. Dat bedrag bewijst niet dat de webshop het product eerder voor die prijs verkocht. Behandel zo’n vergelijking daarom niet automatisch als een echte prijsverlaging.

Een grote korting kan toch duur uitpakken

Neem dit fictieve voorbeeld. Een koptelefoon heeft een adviesprijs van 200 euro en kost nu 120 euro. Dat is 40 procent onder de adviesprijs. Maar als dezelfde uitvoering elders voor 110 euro beschikbaar is, betaal je bij de ‘aanbieding’ alsnog 10 euro meer.

Controleer dus afzonderlijk of de geclaimde korting klopt én of de aankoopprijs gunstig is. Ook een correct berekende korting maakt een winkel niet automatisch de goedkoopste.

Zo gebruik je Tweakers Pricewatch

Voor elektronica biedt Tweakers Pricewatch een prijsgrafiek en prijsalerts. Gebruik die informatie als volgt:

Zoek het exacte product: vergelijk modelnummer, opslagcapaciteit, uitvoering en meegeleverde accessoires. Zet een nieuw product niet ongemerkt naast een refurbished exemplaar.

Bekijk de prijsgeschiedenis: kijk naar meerdere maanden, niet alleen naar de laatste prijsdaling. Zo beoordeel je of het huidige bedrag ook over een langere periode aantrekkelijk is.

Lees de grafiek goed: de blauwe lijn toont de gemiddelde prijs, de groene lijn de laagste prijs. De algemene productgrafiek is geen prijshistorie van één specifieke verkoper.

Stel een prijsalert in: kies vooraf het bedrag waarvoor jij wilt kopen. Je krijgt bericht wanneer de prijs onder je ingestelde grens komt.

De grafiek helpt dus bij je koopbeslissing, maar bewijst op zichzelf niet dat een afzonderlijke winkel de kortingsregels overtreedt. Daarvoor heb je de eerdere prijzen van die winkel nodig.

Vergelijk de volledige rekening

Controleer altijd de totaalprijs in de webshop. Pricewatch toont standaard de basisprijs zonder verzendkosten, terwijl de gebruikelijke sortering wél op de totaalprijs inclusief verzending is gebaseerd; bijkomende kosten blijven een indicatie.

Bekijk daarnaast levertijd, retourvoorwaarden en recente winkelervaringen. Gebruik eventueel een tweede prijsvergelijker als extra controle en controleer opnieuw of het werkelijk om hetzelfde product gaat.

Doe deze laatste check vóór je bestelt

Bewaar bij twijfel een schermafbeelding van de aanbieding, inclusief datum, verkoper en modelnummer. Laat je eigen maximumbedrag vervolgens zwaarder wegen dan een aftelklok of opvallende kortingssticker.

De beste koop is niet de aanbieding met het hoogste percentage. Het is een product dat je nodig hebt, tegen een gecontroleerde eindprijs en voorwaarden die je accepteert.

Meer weten?