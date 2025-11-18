De Black Friday-deals vliegen je om de oren, maar er is veel wantrouwen

Een meerderheid van de Nederlanders vertrouwt de kortingen tijdens Black Friday niet. Uit een representatief enquêteonderzoek van Onderneming.nl onder 1.000 respondenten blijkt dat 68% sceptisch is over de aanbiedingen, terwijl slechts 10% aangeeft er vertrouwen in te hebben.

Veel consumenten geven aan dat ze het gevoel hebben dat kortingen vaak misleidend zijn, en dat de werkelijke besparing beperkt is. De jaarlijkse kortingsdag lijkt daarmee voor veel Nederlanders wantrouwen op te roepen in plaats van kooplust.

Sommige winkels verhogen prijzen vooraf

Die kritische houding wordt versterkt doordat 84% van de ondervraagden denkt dat sommige winkels vooraf prijzen verhogen om de kortingen aantrekkelijker te laten lijken. Door een hogere ‘van-prijs’ te communiceren, lijkt de korting groter dan hij daadwerkelijk is. Slechts 5% van de respondenten gelooft dat dit niet gebeurt. Het beeld dat kortingen kunstmatig worden opgeblazen, voedt het wantrouwen en maakt dat consumenten zich steeds bewuster zijn van prijsstrategieën. De Autoriteit Consument & Markt heeft eerder al gewaarschuwd dat dit soort praktijken misleidend kunnen zijn en dat consumenten alert moeten blijven bij het vergelijken van aanbiedingen.

Weinig bereidheid om te kopen

Ondanks de overvloed aan acties zegt slechts 22% van de Nederlanders van plan te zijn iets te kopen tijdens Black Friday. Een aanzienlijk deel, 44%, geeft aan geen aankopen te willen doen, terwijl 34% het nog niet weet. Veel consumenten willen bovendien niet meer geld uitgeven dan dan tijdens een normale novemberdag. Het lijkt erop dat de koopbereidheid vooral wordt geremd door een gevoel van wantrouwen en de wens om grip te houden op het eigen budget, eerder dan door een gebrek aan interesse in producten of aanbiedingen.

Marketing werkt veel mensen op de zenuwen

Van folders en e-mails tot social media en televisiespots: de campagnes zijn al weken zichtbaar en domineren het straatbeeld en de digitale kanalen. De commerciële druk rondom Black Friday wordt door veel Nederlanders dan ook als storend ervaren. 73% vindt dat er te veel reclame wordt ingezet, tegenover slechts 10% die dit niet storend vindt. De peiling laat zien dat de irritatie breed leeft, maar geeft geen antwoord op de vraag of dit daadwerkelijk invloed heeft op het koopgedrag.

Aantal transacties blijft stijgen