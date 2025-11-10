Nederland en andere landen veroordelen geweld Soedanese RSF

DEN HAAG (ANP) - Een groep westerse landen veroordeelt in een gezamenlijke verklaring het geweld van de paramilitaire Rapid Support Forces (RSF) in de Soedanese stad el-Fasher en andere regio's. Mogelijk maakt de groep zich schuldig aan oorlogsmisdaden, vrezen de ondertekenaars. Aukje de Vries, staatssecretaris voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingshulp, heeft de verklaring namens Nederland ondertekend.

"Het opzettelijk aanvallen van burgers, etnisch gemotiveerde massamoorden, conflictgerelateerd seksueel geweld, uithongering als oorlogsmiddel en het belemmeren van humanitaire hulpverlening zijn weerzinwekkende schendingen van het internationaal humanitair recht," staat in de verklaring. Mits bewezen, maakt de RSF zich schuldig aan "oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid", stellen de landen.

"Wij veroordelen alle wreedheden in de sterkst mogelijke bewoordingen en eisen dat het geweld onmiddellijk wordt beëindigd." De ondertekenaars roepen de strijdende partijen op hulporganisaties vrije toegang te verlenen en in te stemmen met een staakt-het-vuren.

Naast Nederland hebben onder meer Canada, het Verenigd Koninkrijk, Noorwegen, Australië, België, Duitsland en Spanje de verklaring ondertekend.