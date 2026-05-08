Bloomberg: beursgang AI-chipbedrijf Cerebras wordt groter

SUNNYVALE (ANP/BLOOMBERG) - De producent van AI-chips Cerebras Systems wil meer geld ophalen met zijn beursgang op Wall Street dan eerder gepland. Volgens bronnen tegen persbureau Bloomberg is Cerebras van plan de uitgifteprijs bij de beursgang te verhogen vanwege de grote interesse van investeerders. Mogelijk kan het bedrijf maandag met een bekendmaking komen.

Volgens Bloomberg mikt het bedrijf nu op een introductieprijs tussen de 125 en 135 dollar per aandeel. Dat was eerder nog 115 tot 125 dollar per aandeel. Oorspronkelijk werd met de beursgang op de techbeurs Nasdaq gemikt op een opbrengst van maximaal 3,5 miljard dollar. De ingewijden zeggen dat Cerebras de uitgifteprijs zelfs nog verder kan verhogen.

Cerebras maakt grote chips die speciale computers helpen om grote hoeveelheden data te verwerken. Volgens het bedrijf zijn het de grootste en krachtigste AI-chips ter wereld en volgens topman Andrew Feldman draaien AI-modellen er sneller door dan met chips van Nvidia.

De gang naar de aandelenmarkt door het in 2015 opgerichte Cerebras zou de grootste beursgang in New York tot dusver van dit jaar kunnen worden en zou volgende week donderdag plaats moeten vinden.

Het in het Californische Sunnyvale gevestigde bedrijf sloot in januari nog een deal voor drie jaar met OpenAI ter waarde van 20 miljard dollar. Het AI-bedrijf bracht in februari zijn eerste AI-model uit dat draait met chips van Cerebras. Het bedrijf achter ChatGPT heeft 1 miljard dollar verstrekt aan Cerebras om te investeren in datacenters. Amazon liet eerder weten ook van plan te zijn om gebruik te maken van chips van Cerebras.