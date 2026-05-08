Labour verliest controle parlement Wales, Plaid Cymru wint

CARDIFF (ANP/AFP) - Labour heeft een groot verlies geleden bij de parlementsverkiezingen in Wales, waar het de politiek ruim een eeuw domineerde. De Senedd komt voor het eerst sinds zijn oprichting in 1999 onder controle te staan van een andere partij. De nationalistische Plaid Cymru is nu de grootste partij van Wales.

Labour heeft nu nog maar 9 zetels. Plaid Cymru heeft er 43 zetels, dat zijn er 6 te weinig voor een absolute meerderheid. Deze centrumlinkse partij zet zich in voor onder meer de bescherming van de Welshe taal en cultuur en is ook voor onafhankelijkheid van Wales, al eeuwen deel van het Verenigd Koninkrijk.

De radicaal-rechtse Reform UK doet met 34 zetels zijn intrede in het parlement. De Conservative Party telt nu 7 zetels, de Green Party 2 en de Liberal Democrats 1.

De Welshe premier Eluned Morgan maakte eerder op vrijdag bekend af te treden als leider van Labour in Wales. Ze verloor bij de verkiezingen haar eigen zetel in het parlement, als eerste zittende regeringsleider in het VK. De Britse premier Keir Starmer, ook van Labour, bedankte Morgan en omschreef haar als een "formidabele" premier en "een onvermoeibare voorvechter van Wales".

Labour stond er al lange tijd slecht voor in de peilingen, niet alleen in Wales. Labour scoorde donderdag ook slecht bij de lokale verkiezingen in Engeland en de parlementsverkiezingen in Schotland. Er worden nog stemmen geteld. In Schotland zijn 77 van de 129 zetels in het parlement al verdeeld, met naar verwachting opnieuw een overwinning voor de Scottish National Party (SNP).

In Engeland gaan de verkiezingen over ruim 5000 zetels van 136 lokale volksvertegenwoordigingen. Volgens Britse media zijn de uitslagen op 115 plekken inmiddels bekend. Labour heeft zeker 793 zetels en verliest er minstens 1099. Reform UK is de grote winnaar. Die gaat van 2 naar zeker 1231 zetels.