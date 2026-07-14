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Bloomberg: Chinees AI-bedrijf DeepSeek mikt op beursgang in 2027

Economie
door anp
dinsdag, 14 juli 2026 om 18:43
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HANGZHOU (ANP/BLOOMBERG) - Het Chinese AI-bedrijf DeepSeek is een beursgang aan het voorbereiden, meldt Bloomberg op basis van bronnen. Het bedrijf zou dit jaar een aanvraag willen indienen, waarna het volgend jaar een beursgang kan maken in China. Het bedrijf zelf geeft geen commentaar.
DeepSeek wil met de beursgang geld ophalen om te groeien. Het Chinese AI-bedrijf werkt momenteel ook aan een eigen AI-chip. Daarmee wil de start-up minder afhankelijk worden van Nvidia en Huawei voor chips. De plannen zouden zich nog wel in een opstartende fase bevinden.
De chip is bedoeld voor inference. Dat is het proces waarbij AI-modellen, nadat ze getraind zijn, voorspellingen doen of beslissingen nemen op basis van gegevens die ze binnenkrijgen.
DeepSeek introduceerde begin dit jaar een Chinese AI-tool. Het bedrijf haalde met minder rekenkracht verrassend goede prestaties. DeepSeek steeg naar de top van de ranglijst van de appwinkel van Apple en haalde ChatGPT, de chatbot van OpenAI, in.
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