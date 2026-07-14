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Tyrannosaurus rex geveild voor recordbedrag van 50 miljoen dollar

Samenleving
door anp
dinsdag, 14 juli 2026 om 18:45
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NEW YORK (ANP) - Het skelet van de tyrannosaurus rex Gus is op een veiling verkocht voor 50,1 miljoen dollar (43,8 miljoen euro). Het is daarmee de duurste dinosaurus ooit verkocht op een veiling.
Het opgezette skelet is voor ruim 60 procent compleet, meldt veilinghuis Sotheby's. Het is 11 meter lang en bijna 4 meter hoog. Het is daarmee een uitzonderlijk groot en volledig exemplaar. Het dier had ook allerlei verwondingen, zo is aan het skelet te zien. Op de schedel zitten bijtsporen. Gus is zo'n 67 miljoen jaar oud en werd gevonden in de Amerikaanse staat South Dakota.
Het veilinghuis schatte dat Gus zo'n 20 tot 30 miljoen dollar op zou brengen, maar experts hielden er al rekening mee dat de biedingen verder zouden oplopen. Uiteindelijk was het hoogste bod 43 miljoen, waarmee de prijs inclusief allerlei kosten uitkwam op het recordbedrag van ruim 50 miljoen dollar.
De voormalige recorddinosaurus was de stegosaurus Apex, die in 2024 voor 44,6 miljoen dollar werd verkocht.
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