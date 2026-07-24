Arensman mist 'een paar procentjes' ten opzichte van vorige Tour

ALPE D'HUEZ (ANP) - Thymen Arensman mist ten opzichte van vorig jaar "een paar procentjes" in de Tour de France. Dat zei de Nederlandse renner van Netcompany-Ineos vrijdag na afloop van de negentiende etappe naar Alpe d'Huez tegen de NOS. Arensman zat in de vroege ontsnapping, viel onderaan de slotklim als eerste aan bij de koplopers, maar eindigde als twaalfde. Vorig jaar won hij twee bergetappes.

"Ik ben trots op mezelf, ik heb alles gedaan wat ik kon", zei Arensman. "Ik denk ten opzichte van vorig jaar, na zo'n zwaar klassement in de Giro zoals ik al zo vaak heb gezegd deze Tour, dat ik gewoon een paar procentjes mis." De Nederlander werd vierde in de Ronde van Italië. "In de grootste wedstrijd ter wereld moet je gewoon 100 procent zijn en je kan niet het hele jaar 100 procent zijn."

De trots bij Arensman heeft ook te maken met het feit dat hij in de eerste week van de Tour veel last had van de hitte. "Ik ben supertrots op hoe ik zo kon terugslaan", zei hij. "En het is ook geweldig om hier in de Tour de Alpe d'Huez op te rijden met al die Nederlandse fans."

"Ik voelde me de hele dag wel goed. Ik dacht ik moet gewoon iets proberen, alles of niets", zei Arensman over zijn aanval onderaan de Alpe d'Huez. Hij kreeg vier renners met zich mee, maar moest niet veel later zelf passen bij een aanval van Sepp Kuss. "Als je dan op een gaatje komt en je voelt dat je niet meer terugkomt, dan kan je ook niet meer vol gaan en is het gewoon proberen ervan te genieten en naar de finish te rijden."