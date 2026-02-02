ECONOMIE
Bloomberg: Emirates werkt aan hervatting vluchten naar Israël

Economie
door anp
maandag, 02 februari 2026 om 12:04
anp020226103 1
DUBAI (ANP/BLOOMBERG) - Luchtvaartmaatschappij Emirates werkt aan een hervatting van vluchten naar Israël na een stop van meer dan twee jaar. Volgens bronnen tegen persbureau Bloomberg kunnen vluchten naar luchthaven Ben-Gurion van Tel Aviv binnen enkele maanden worden hervat. Emirates was in oktober 2023 gestopt met het vliegen naar Israël vanwege de strijd in de Gazastrook en de onrust in het Midden-Oosten.
Volgens Bloomberg heeft Israël toegezegd plekken voor Emirates open te hebben zodra de maatschappij terugkeert naar Ben-Gurion. Emirates is gevestigd in Dubai in de Verenigde Arabische Emiraten. Flydubai vliegt nog wel naar Israël. Ook Etihad, dat is gebaseerd in Abu Dhabi, vliegt naar Tel Aviv.
De hervatting van de vluchten van Emirates kan langer op zich laten wachten als de situatie in het Midden-Oosten verslechtert. De maatschappij zelf laat weten dat er nog geen definitieve terugkeer is gepland naar Tel Aviv.
