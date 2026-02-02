ECONOMIE
Chinese oud-minister krijgt levenslang voor omkoping

Samenleving
door anp
maandag, 02 februari 2026
BEIJING (ANP/RTR) - Een Chinese oud-minister van Justitie is tot een levenslange gevangenisstraf veroordeeld voor het aannemen van steekpenningen tussen 2006 en 2022. Een rechtbank acht bewezen dat Tang Yijun jarenlang verschillende topfuncties hiervoor misbruikte, melden Chinese staatsmedia als CCTV en China Daily.
De steekpenningen hadden een waarde van meer dan 137 miljoen yuan (circa 16,6 miljoen euro). Volgens staatsmedia wordt al het privébezit van Tang in beslag genomen. President Xi Jinping is al jaren bezig met een campagne tegen corruptie, waarbij ook topfunctionarissen worden getroffen.
Het onderzoek naar de nu 64-jarige Tang begon in april 2024. Hij werd zes maanden later, na bijna veertig jaar, uit de Communistische Partij gezet en uit zijn functie ontheven. Tang was destijds een zeer hoge functionaris in de provincie Jiangxi, daarvoor diende hij als minister van Justitie.
