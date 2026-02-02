Sneeuwval zorgt voor recordaantal treinproblemen in januari

DEN HAAG (ANP) - Het aantal uitgevallen en vertraagde treinen in januari heeft een historisch hoogtepunt bereikt, mede door de sneeuwval in de eerste week van de maand. Dat blijkt uit de ANP-analyse van storingsdata van Rijdendetreinen.nl. De cijfers gaan over gemelde treinstoringen, en niet over het aantal geannuleerde ritten.

In totaal werden er 712 storingen geregistreerd, 56 meer dan in dezelfde maand een jaar eerder. Sinds het begin van de metingen in 2011 is dit het hoogste aantal storingen in een maand.

Wisselstoringen werden 204 keer gemeld, defecte treinen 203 keer en weersomstandigheden 68 keer. Nog nooit waren er zo veel storingen gerelateerd aan het weer. De maand met de op een na meeste weersgerelateerde storingen was november 2013, met 25 treinstoringen.

Storingen

Vooral begin januari ondervonden de treinen grote hinder van het winterse weer. De langstdurende storing van de maand, veroorzaakt door sneeuw, vond plaats op 3 januari en duurde maar liefst 4102 minuten (ruim 68 uur). Deze storing trof het traject tussen Eindhoven en Heerlen.

Op maandag 5 januari vonden de meeste storingen plaats, namelijk 81. In heel januari werden de meeste problemen gemeld rond 09.00, met in totaal 80 treinstoringen verspreid over het land.

Grote knooppunten werden het zwaarst getroffen. Rotterdam Centraal (96 storingen), Schiphol Airport (93) en Leiden Centraal (60) hadden in januari de meeste problemen.