Bloomberg: EU overweegt bevriezing prijsplafond Russische olie

BRUSSEL (ANP) - De Europese Unie overweegt een tijdelijke bevriezing van het prijsplafond voor Russische olie nu de oorlog in het Midden-Oosten de vierde maand ingaat. Dat meldt persbureau Bloomberg op basis van ingewijden. Dit om te voorkomen dat de sanctiemaatregel tegen Rusland aan kracht verliest door de gestegen olieprijzen.

Sinds december 2022 is al een prijsplafond van kracht voor Russische ruwe olie en sinds begin 2023 voor Russische aardolieproducten. EU-exploitanten mogen olie en aardolieproducten alleen tegen of onder die prijs verkopen. Het landenblok bepaalde vorig jaar daarbij dat het prijsplafond automatisch elke zes maanden wordt vastgesteld op 15 procent lager dan de gemiddelde marktprijs voor Russische ruwe olie.

De olieprijzen zijn echter de pan uit gerezen door de Iranoorlog en de blokkade van de Straat van Hormuz. Bij de volgende herziening van het prijsplafond in juli zou het niveau waarschijnlijk stijgen naar minstens 65 dollar, hoger dan de vorige drempel van 60 dollar. Een bevriezing zou het prijsplafond op het huidige niveau houden.