Zestig mensen overnachtten afgelopen nacht in Warffum

door anp
zondag, 31 mei 2026 om 10:52
WARFFUM (ANP) - In de nacht van zaterdag op zondag hebben zestig asielzoekers in de nachtopvang in Warffum geslapen, meldt een woordvoerster van het Rode Kruis. Dat zijn er iets meer dan een nacht eerder, toen 45 mensen in de Groningse plaats werden opgevangen. Net als toen hebben afgelopen nacht twee mensen vrijwillig op het grasveld bij het aanmeldcentrum in Ter Apel doorgebracht.
De gemeente Het Hogeland, waar Warffum onder valt, regelt sinds donderdag extra nachtopvang voor asielzoekers voor wie in Ter Apel geen plek is. Komende nacht is de laatste keer dat mensen in Warffum terechtkunnen. Waar mensen vanaf de nacht van maandag op dinsdag kunnen slapen, is nog onduidelijk.
Het Rode Kruis noemt het onbegrijpelijk dat er nog geen structurele oplossing is gevonden. "De situatie is mensonterend, mensen worden constant van plek naar plek gebracht en brengen de hele dag door op het gras. Het kan zo niet langer", zegt de woordvoerster.
