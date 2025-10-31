ECONOMIE
Steeds meer stillere vliegtuigen op Schiphol door hogere tarieven

Economie
door anp
vrijdag, 31 oktober 2025 om 13:37
SCHIPHOL (ANP) - Het aandeel stillere toestellen dat van en naar Schiphol vliegt, groeit. De luchthaven meldt dat dit komt door de havengelden die sinds april gelden, waarbij luchtvaartmaatschappijen hogere tarieven betalen voor lawaaiige toestellen en nachtvluchten.
In het afgelopen kwartaal viel een op de drie toestellen op Schiphol in een van de twee stilste geluidscategorieën. In het kwartaal daarvoor waren dit er nog drie op de tien en in 2024 nog 23 procent. Schiphol voorziet dat het aandeel het komende jaar verder stijgt.
De luchthaven verwacht dat van november tot en met oktober volgend jaar ongeveer 476.800 toestellen zullen vliegen op Schiphol. Daarvan vliegen ruim 25.000 toestellen 's nachts. Eerder dit jaar heeft toenmalig minister Barry Madlener (Infrastructuur) gemeld dat het maximumaantal vluchten op de luchthaven vanaf november maximaal 478.000 per jaar mag zijn, om geluidsoverlast voor omwonenden te verminderen. Het aantal nachtbewegingen mag dan nog hooguit 27.000 zijn.
