Premier Nielsen: Groenland heeft de EU nodig, en andersom

STRAATSBURG (ANP) - "Groenland heeft de Europese Unie nodig en de Europese Unie Groenland", zei de Groenlandse premier Jens-Frederik Nielsen tijdens een toespraak in het Europees Parlement in Straatsburg. Hij noemde de EU een "stabiele, betrouwbare en belangrijke partner, al meer dan veertig jaar".

De premier zei dat 2025 tot nu toe een "dramatisch jaar" was voor Groenland. In het voorjaar zei de Amerikaanse president Donald Trump het grondstofrijke en strategisch gelegen land bij de Verenigde Staten te willen voegen. Nielsen heeft herhaaldelijk gezegd dat Trump Groenland niet krijgt. EU-lidstaat Denemarken, waar Groenland bij hoort, steunt hem daarin.

De 34-jarige Nielsen noemde de EU een "standvastige vriend". "Bedankt voor jullie steun tijdens de uitdagende tijden die we nu doormaken." Daarbij noemde hij de VS niet specifiek.

Mineralen

De EU wil de samenwerking met Groenland versterken, vooral vanwege de mineralen die het land heeft. Die zijn nodig voor bijvoorbeeld het maken van batterijen voor hernieuwbare energie. "Onze mineralen kunnen het verschil maken voor de groene transitie in de EU", zei Nielsen.

De Europese Commissie wil in de volgende meerjarenbegroting (2028-2034) de financiële toezegging aan Groenland verdubbelen van 225 naar 530 miljoen. Ook zijn Eurocommissaris Dan Jørgensen (Energie) en meerdere Europarlementariërs de afgelopen weken in Groenland geweest. Verder was Nielsen vorige week als eerste Groenlandse premier te gast op de bijeenkomst van Europese leiders in Kopenhagen.