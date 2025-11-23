Bloomberg: hernieuwde interesse mijnbouwer BHP in overname Anglo

LONDEN (ANP/BLOOMBERG) - Mijnbouwer BHP heeft opnieuw interesse in een overname van de kleinere branchegenoot Anglo American. Volgens bronnen tegen persbureau Bloomberg heeft BHP de afgelopen dagen toenadering gezocht tot Anglo American voor een overnamedeal. In 2024 zag BHP nog af van een overname van Anglo American nadat een bod werd verworpen.

Op de beurs in Londen is Anglo American nu ongeveer 41,8 miljard dollar waard. BHP heeft een waarde van meer dan 130 miljard dollar. Vorig jaar probeerde BHP Anglo American nog over te nemen voor 49 miljard dollar. Maar die overnamegesprekken liepen na vijf weken op niets uit omdat Anglo American dat bod te weinig vond.

Volgens de ingewijden tegen Bloomberg is het niet zeker dat BHP daadwerkelijk doorzet met een nieuw overnamebod op Anglo American.

Anglo American is zelf bezig met de overname van het Canadese Teck Resources in een deal ter waarde van meer dan 50 miljard dollar.