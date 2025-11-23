Hamas-delegatie in Egypte voor gesprekken na escalatie Gaza

CAÏRO (ANP/DPA) - Een delegatie van Hamas is aangekomen in de Egyptische hoofdstad Caïro voor gesprekken na een hernieuwde escalatie van het geweld in de Gazastrook, meldden ingewijden. Er zijn gesprekken gepland met bemiddelaars, waaronder Egypte, Qatar en de Verenigde Staten.

De gesprekken zouden zich richten op de recente escalatie, ondanks het staakt-het-vuren dat in oktober van kracht werd. Ook wordt gekeken naar de tweede fase van het Amerikaanse vredesplan.

Herhaaldelijke gewelddadige incidenten in de Gazastrook hebben geleid tot zorgen over de fragiele wapenstilstand. De Palestijnse burgerbescherming meldde dat er zaterdag zeker 22 mensen om het leven kwamen door Israëlische luchtaanvallen. Volgens Israël waren dit reacties op Palestijnse schendingen van het staakt-het-vuren.