ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Hamas-delegatie in Egypte voor gesprekken na escalatie Gaza

Samenleving
door anp
zondag, 23 november 2025 om 13:32
anp231125087 1
CAÏRO (ANP/DPA) - Een delegatie van Hamas is aangekomen in de Egyptische hoofdstad Caïro voor gesprekken na een hernieuwde escalatie van het geweld in de Gazastrook, meldden ingewijden. Er zijn gesprekken gepland met bemiddelaars, waaronder Egypte, Qatar en de Verenigde Staten.
De gesprekken zouden zich richten op de recente escalatie, ondanks het staakt-het-vuren dat in oktober van kracht werd. Ook wordt gekeken naar de tweede fase van het Amerikaanse vredesplan.
Herhaaldelijke gewelddadige incidenten in de Gazastrook hebben geleid tot zorgen over de fragiele wapenstilstand. De Palestijnse burgerbescherming meldde dat er zaterdag zeker 22 mensen om het leven kwamen door Israëlische luchtaanvallen. Volgens Israël waren dit reacties op Palestijnse schendingen van het staakt-het-vuren.
loading

POPULAIR NIEUWS

anp 47556528

5 tekenen dat je een paar verwende kinderen hebt opgevoed

haberdoedas-TzKc7FGaL7Y-unsplash (1)

Onderzoekers vinden verrassend anti-verouderingseffect van bekend afslankmiddel

anp231125002 1

Even tot hier plaatst panelen terug naast begraafplaats Margraten

104075441-15310277-image-a-10_1763722946473

Lamborghini, Porsche: Chinese auto's imiteren luxemerken voor een fractie van de prijs

generated-image (62)

7 redenen waarom je die ander niet uit je hoofd krijgt

154374360_m

Ook een paar sigaretjes per dag blijken jarenlang slecht voor je hart

Loading