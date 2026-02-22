ECONOMIE
Bloomberg: India stelt afronden handelsdeal met VS uit

Economie
door anp
zondag, 22 februari 2026 om 11:02
anp220226069
NEW DELHI (ANP/BLOOMBERG) - Indiase handelsfunctionarissen stellen een reis naar de Verenigde Staten uit die bedoeld was om een voorlopige handelsdeal tussen de twee landen af te ronden. Dat meldt persbureau Bloomberg op basis van ingewijden. Het uitstel heeft te maken met de uitspraak van het Amerikaanse hooggerechtshof die veel van de importheffingen van president Donald Trump ongeldig verklaarde.
De gesprekken die voor deze week waren gepland, worden verplaatst naar een later te bepalen datum, hebben de bronnen laten weten. Na het oordeel van het hooggerechtshof op vrijdag voerde Trump in plaats daarvan een nieuwe wereldwijde heffing van 10 procent in. Ook beloofde hij andere bevoegdheden te gebruiken om zijn tariefbeleid te handhaven. Op zaterdag verhoogde hij dat nieuwe tarief naar 15 procent.
India bereikte eerder deze maand nog een voorlopig raamwerk voor een handelsdeal. Volgens die afspraken zou de Amerikaanse heffing op Indiase goederen omlaaggaan van 25 procent naar 18 procent. Ook werd een extra strafheffing van 25 procent geschrapt.
