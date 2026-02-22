Deense minister: Groenland heeft ziekenhuisschip VS niet nodig

KOPENHAGEN (ANP/AFP) - Groenland heeft geen medische hulp van andere landen nodig, heeft de Deense minister van Defensie Troels Lund Poulsen zondag benadrukt. Hij reageert daarmee op de Amerikaanse president Donald Trump, die aankondigde een ziekenhuisschip naar Groenland te sturen om de "vele zieke mensen" te helpen.

"De bevolking van Groenland krijgt de zorg die ze nodig heeft, ofwel in Groenland zelf of eventueel specialistische zorg in Denemarken", aldus Poulsen tegen de Deense omroep DR. In zowel Groenland als Denemarken is de toegang tot gezondheidszorg gratis. Het grotendeels autonome eiland heeft vijf regionale ziekenhuizen.

De Deense minister was niet op de hoogte van de komst van het ziekenhuisschip en noemde het een voorbeeld van het "nieuwe normaal" in de internationale politiek. Trump heeft meermaals gezegd dat hij Groenland wil inlijven, omdat het cruciaal zou zijn voor de Amerikaanse nationale veiligheid. Daar kwam hij na een gesprek met NAVO-baas Mark Rutte op terug.