Bloomberg: justitie VS kijkt ook naar ABN AMRO om sanctieskwestie

WASHINGTON (ANP) - De Amerikaanse justitie onderzoekt meerdere banken, waaronder ABN AMRO, vanwege mogelijke overtreding van internationale sancties door een Iraanse oliemagnaat. Dat meldt persbureau Bloomberg op basis van ingewijden. De oliemagnaat zou dit hebben kunnen doen door gebruik te maken van meerdere banken.

Volgens de bronnen richt het onderzoek zich op miljarden dollars aan geldstromen tussen bedrijven onder toezicht van Hossein Shamkhani, de zoon van een topadviseur van de Iraanse leider Ali Khamenei. Of er een aanklacht volgt, is nog onduidelijk.

Onder meer JPMorgan Chase, Standard Chartered en instellingen uit de Verenigde Arabische Emiraten (VAE) zouden ook worden onderzocht. Het onderzoek richt zich echter voornamelijk op Shamkhani, en niet op de banken, zeiden enkele van de bronnen.

ABN AMRO en andere genoemde partijen wilden geen commentaar geven aan Bloomberg. De instellingen uit de VAE zeiden zelf niets van de Amerikaanse justitie te hebben gehoord.