Wolters Kluwer wint na kwartaalupdate op licht hoger Damrak

AMSTERDAM (ANP) - De aandelenbeurs in Amsterdam is woensdag met een bescheiden winst gesloten. Beleggers waren opgetogen over de kwartaalupdate die informatieleverancier Wolters Kluwer gaf. Chipbedrijven in de AEX behoorden tot de verliezers.

De hoofdindex op het Damrak eindigde 0,2 procent hoger op 970,89 punten. De MidKap verloor 0,9 procent tot 865,64 punten. De beurzen in Parijs, Frankfurt en Londen stegen tot ongeveer 0,6 procent.

Wolters Kluwer was van de bedrijven in de AEX een van de sterkste stijgers, met een plus van 1,7 procent. Analisten vonden het positief dat de omzetgroei in het derde kwartaal was versneld. Kenners van KBC Securities wezen er ook op dat Wolters Kluwer met een nieuw inkoopprogramma van eigen aandelen handig inspeelt op de lage beurskoers van het bedrijf. Sinds de jaarwisseling verloor het concern ruim 30 procent van zijn beurswaarde.

Chipbedrijven

Ook supermarktconcern Ahold Delhaize kwam met kwartaalcijfers. Het moederbedrijf van Albert Heijn, bol en Etos boekte een licht hogere omzet dan een jaar eerder. Het aandeel sloot 0,7 procent hoger.

Chipbedrijven ASML, ASMI en Besi verloren tot 1,6 procent. Een dag eerder sloeg op de beurzen in New York de nervositeit toe over mogelijk te overtrokken waarderingen van AI-bedrijven, wat ook drukt op de Nederlandse techbedrijven.

Olieprijzen

CM.com won ruim 14 procent. Softwarebedrijf Bird deed een overnamebod op de leverancier van chat- en betalingsdiensten van rond de 166 miljoen euro. CM.com meldde het overnamevoorstel nauwlettend te bestuderen.

Buiten Nederland ging de aandacht uit naar de Deense farmaceut Novo Nordisk, bekend om zijn afslankmiddelen. Het bedrijf verlaagde opnieuw zijn prognose voor de omzet in dit boekjaar, doordat er meer concurrenten bijkomen voor obesitas- en diabetesmedicijnen van Novo Nordisk. Aandelen verloren 4,5 procent in Kopenhagen.

De olieprijzen daalden licht. Een vat Amerikaanse olie zakte 0,3 procent tot 60,41 dollar per vat. Brentolie werd 0,2 procent goedkoper op 64,30 dollar per vat. De euro verloor net geen 0,1 procent ten opzichte van de dollar en was 1,1476 dollar waard.